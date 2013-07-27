Перевозка имущества из города в город

Если у вас намечается переезд из одного города России в другой, перевозку имущества лучше доверить профессиональной компании, которая берет на себя все хлопоты по организации транспортировки вещей, грузов и мебели.

Чтобы перевезти вещи из города в город, профессиональные компании используют специальный грузовой транспорт и предлагают услуги погрузки и выгрузки груза. Кроме этого, сотрудники компании-перевозчика берут на себя ответственность за перевозку имущества и гарантируют сохранность вещей, техники и мебели в процессе транспортировки.

Профессиональная перевозка имущества осуществляется по предварительной договоренности с грузчиками компании, которые приезжают к месту погрузки мебели, вещей и бытовой техники точно в оговоренное время. Чтобы весь груз прибыл к месту назначения целым и невредимым, очень важно выбрать хорошего перевозчика с достойной репутацией.

Как выбрать компанию-перевозчика для организации переезда по России

Чтобы перевозка имущества из города в город прошла безупречно, пользуйтесь услугами компании, которая предлагает заключение официального договора и подписание страховки. Переезды по России осуществляются по предварительной договоренности. В перечень услуг надежной компании-перевозчика входят следующие:

— сборка грузов;

— упаковка вещей;

— погрузочно-разгрузочные работы;

— занос грузов на этаж;

— сборка мебели по прибытию.

Каждый клиент может заказать определенные услуги или воспользоваться предложениями, в рамках которых перевозка имущества осуществляется под ключ. Чтобы все ваши вещи и мебель доехали в целости и сохранности, перед выбором перевозчика читайте отзывы о работе конкретной компании, и тогда вы сможете избежать неприятных сюрпризов в процессе переезда по России в виде временных отсрочек или поврежденного груза.

Переезд по городам России с компанией «Правильные перевозки»

Если вас интересует профессиональная перевозка имущества из одного города России в другой, компания «Правильные перевозки» — к вашим услугам! Компания предлагает качественный сервис и гарантируем сохранность вещей с помощью официального договора. Клиенты получают полный пакет закрывающих документов, предусматривающих компенсацию перевозок.

На сайте компании есть электронный калькулятор, который позволяет просчитать примерную стоимость переезда с учетом его основных особенностей.