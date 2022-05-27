ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом

Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им достаточно QR-кода, если люди передают его сами. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.



В частности, для кражи средств мошенники пользуются сервисом снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может сам сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.



Когда мошенники действуют по этой схеме, они звонят клиентам банков под видом их сотрудников и говорят им о «несанкционированном запросе на снятие денег со счета». Затем они просят прислать QR-код для отмены операции. Получив код, злоумышленники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.



Чтобы не попасться на уловки мошенников, ЦБ РФ рекомендует ни с кем и никогда не делиться QR-кодами, потому как они являются поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Помимо этого, нельзя хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде.