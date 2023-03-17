Курс доллара США на Московской бирже вырос до 77,19 руб., евро — до 82,10 руб.

УрБК, Москва, 20.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже куры доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 77,19 руб., европейской — 82,10 руб. На момент закрытия торгов 17 марта курс доллара США составлял 77,06 руб., евро — 82 руб.

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