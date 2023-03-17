Курс доллара США на Московской бирже вырос до 77,19 руб., евро — до 82,10 руб.

УрБК, Москва, 20.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже куры доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 77,19 руб., европейской — 82,10 руб.
На момент закрытия торгов 17 марта курс доллара США составлял 77,06 руб., евро — 82 руб.
УрБК, Москва, 17.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...16.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 76,30 руб., евро — 80,97 руб.
УрБК, Москва, 16.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...15.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,55 руб., евро — до 81,11 руб.
УрБК, Москва, 15.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...14.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,24 руб., евро — до 80,50 руб.
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По ...03.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,66 руб., евро — до 80,29 руб.
УрБК, Москва, 03.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...