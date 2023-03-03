Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,24 руб., евро — до 80,50 руб.

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 75,24 руб., европейской — 80,50 руб. На момент закрытия торгов 13 марта курс доллара США составлял 75 руб., евро — 80,45 руб.

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