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Вчера, 15:01

Продажи автомобилей в России за февраль снизились на 62,1%

В феврале 2023 года продажи на российском авторынке составили 41 тыс. 851 автомобиль. Это на 62,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Самыми продаваемыми были машины Lada (23,4 тыс. штук), Haval (5,3 тыс.), Geely (4,1 тыс.). Продажи транспорта всех трех марок за год выросли.

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