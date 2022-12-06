Продажи автомобилей в России за февраль снизились на 62,1%

В феврале 2023 года продажи на российском авторынке составили 41 тыс. 851 автомобиль. Это на 62,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Самыми продаваемыми были машины Lada (23,4 тыс. штук), Haval (5,3 тыс.), Geely (4,1 тыс.). Продажи транспорта всех трех марок за год выросли.

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