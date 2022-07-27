Правительство РФ планирует ввести маркировку и утильсбор радиоэлектроники

Правительство РФ намеренно ввести отраслевой сбор на радиоэлектронную продукцию и запустить эксперимент по ее маркировке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Предполагается, что утильсбор коснется электроники, содержащей золото и редкоземельные металлы. Мера направлена только на иностранную продукцию, вырученные средства пойдут на финансирование переработки товара и поддержку российских производителей электроники.
Эксперимент по маркировке запланирован на период с апреля 2023 по апрель 2024 года. Он коснется розеток, светочувствительных проводников, ламп, светотехники. Дальнейший перечень может постепенно расширяться.
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