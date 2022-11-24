ЦБ: Россиянам возвращают менее 5% похищенных средств

За девять месяцев 2022 года россиянам вернули лишь 4,8% похищенных средств, рассказал зампред Банка России Герман Зубарев в интервью «Известиям».
«К сожалению, сейчас широко распространено мошенничество с использованием методов социальной инженерии, когда человек под воздействием киберпреступников раскрывает им эти данные или добровольно переводит деньги. В итоге доля возврата очень низкая», — сказал Г. Зубарев.
По его словам, для защиты клиентов специалисты Центробанка требуют от финансовых организаций повышать качество работы своих антифрод-систем. В противном случае банки несут финансовую ответственность.
Именно с целью улучшения защиты клиентов регулятор внес проект закона, который предусматривает возврат банком украденных у клиента средств в случае, если кредитная организация не выполнила необходимые процедуры по защите граждан.
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