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Сегодня, 12:07

Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга в январе выросли на 2,6%

К началу февраля цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга выросли на 2,6% к предыдущему месяцу и на 10,8% — к аналогичному периоду 2022 года. Сейчас цена «квадрата» составляет 124,1 тыс. руб., в начале января 2023 года — 121 тыс. руб., а в феврале 2022 года — 112 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан. Аналитики».

Также, по информации сервиса «Авито Недвижимость», в среднем по стране квартира на первичном рынке стоит 5,6 млн руб. Это на 1,4% меньше, чем в январе, но на 6% больше, чем в январе 2022 года. Эксперты считают, что стабильный новостной фон в последние два месяца стал причиной небольшого оживления спроса на рынке новостроек в крупных городах. При этом значительного изменения цен сейчас ждать не стоит.

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