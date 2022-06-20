УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. К началу февраля цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга выросли на 2,6% к ...

Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга в январе выросли на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В июне квартиры в новостройках Екатеринбурга подешевели на 2% — со 124,7 тыс. руб. за ...

Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

В Екатеринбурге цены на жилье на первичном рынке за год выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге цены на жилье на первичном рынке за год (январь 2022 к январю 2021 ...