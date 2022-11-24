На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

С 19 по 26 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на репчатый лук (на 5,38%, до 32,07 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, за минувшую неделю подорожали свежие помидоры (на 4%, до 143,65 руб. за кг), свекла (на 3,27%, до 27,97 руб. за кг), печенье (на 2,86%, до 266,31 руб. за кг), свежие огурцы (на 2,86%, до 164,04 руб. за кг), бананы (на 2,4%, до 106,15 руб. за кг), а также морковь (на 2,39%, до 31,79 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели пшеничная мука (на 1,9%, до 50,61 руб. за кг), маргарин (на 1,68%, до 260,21 руб. за кг), а также твердые и мягкие сычужные сыры (на 1,47%, до 755,03 руб. за кг).