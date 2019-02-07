На чем основаны программы детского сада

В дошкольном образовательном учреждении малыш продолжает совершенствовать свои способности, включая спортивные, эмоциональные, речевые, социальные, а также мыслительные, которые начал осваивать дома с родителями.

Что входит в программу детского сада

Физическое развитие — это то, как ваш малыш двигает руками и ногами (крупная моторика) и использует мелкие мышцы пальцев и рук (мелкая моторика). Игры на свежем воздухе и перерывы в физической активности в течение дня помогают детворе строить здоровые кости и мышцы, лучше концентрироваться и чувствовать меньше стресса. Разгадывание головоломок, письмо, рисование и работа с пластилином — вот некоторые виды деятельности, которые развивают контроль пальцев и рук.

Социальное развитие помогает ладить с другими. Воспитатели поддерживают социальные навыки малышей, помогая им работать вместе, вовлекать друг друга в деятельность, заводить и сохранять друзей и разрешать разногласия.

Эмоциональное развитие позволяет вашему сыну или дочке понять свои чувства и других. Воспитатели помогают детям распознавать, говорить и выражать свои эмоции и проявлять заботу о других. Они также поддерживают развитие саморегуляции — способности управлять своими чувствами и поведением. Чтобы быстро осваивать новые физические и умственные навыки, устраиваются веселые старты и день здоровья в детском саду.

Развитие языка и грамотности включает в себя понимание речи и общение посредством чтения, письма, аудирования и разговора. В детском саду большое внимание уделяется грамотности. Ваш малыш будет использовать эти навыки на протяжении всей своей жизни.

Мыслительные или когнитивные навыки развиваются по мере того, как дети исследуют, наблюдают, создают, задают вопросы, выполняют новые задачи и решают проблемы. Учителя помогают детям спланировать, что они собираются делать, побуждают их к более глубокому обсуждению и обдумыванию идей, а также вовлекают детей в процесс принятия решений.

Стандарты обучения

Существуют стандарты, которые описывают, что дети должны знать и уметь делать в определенном возрасте. Воспитатели используют эти стандарты, чтобы сбалансировать то, что дети должны изучать, со своими знаниями о том, как дети учатся лучше всего.

Помогают ли они детям писать благодарственные письма в библиотеку, которую они посетили, решают, какой материал лучше всего подходит для картонного моста, который они строят, или проводят мозговой штурм, чтобы не допустить увядания салата в саду, учителя связывают обучение по предметным областям, чтобы дать детям более глубокое понимание темы. Например, устная речь. В детском саду (особенно старшие группы) у ??вашего ребенка есть много возможностей слушать и говорить с детьми и взрослыми. Навыки устной речи позволяют детям эффективно общаться и тесно связаны с чтением и письмом. Для поддержки этих навыков учителя изучают новые слова вместе с детьми во время занятий естественными науками, математикой, обществознанием и искусством, во время экскурсий, а также во время чтения и работы за компьютером.