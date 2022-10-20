Мобилизационный эффект

В Банке России заявили, что во второй половине октября и ноябре экономика страны преодолела краткосрочный спад, который вызвала частичная мобилизация. Помимо этого, дезинфляционный эффект на потребительском рынке оказался непродолжительным. В то же время рост потребительских цен оставался пониженным на фоне ряда разнонаправленных факторов.



Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что показатели оборота розничной торговли росли в январе-мае, но было резкое замедление в апреле и снижение в июне. В итоге если за январь-апрель динамика оборота розничной торговли в сопоставимых ценах оставалась в положительной зоне в 43 регионах, то в январе-октябре — лишь в 17. В сфере платных услуг наблюдалась положительная динамика, но сентябрьские события сказались на снижении у населения желания дополнительно потреблять. Поэтому по итогам января-октября рост потребления услуг по сравнению с прошлым годом уменьшился до 3,5%. Помимо нежелания приобретать, здесь сыграло роль сокращение числа потребителей после частичной мобилизации и миграционного оттока в другие страны.



В Центробанке добавили, что экономическая активность в целом стабилизировалась после сильного снижения во II квартале. Отраслевая динамика остается неоднородной, отражая культурные сдвиги в экономике. На рынке труда возникло смещение баланса спроса и предложения, сохранившее безработицу на минимальном историческом уровне и поддержавшее быстрый рост оплаты труда.



«Этот фактор будет работать в пользу увеличения потребления домохозяйств даже при высокой норме сбережений», — говорится в сообщении.



Но в «Экперт РА» говорят о том, что осенью произошли трансформации на рынке труда: вырос спрос на «удаленку», появились признаки формирования дефицита кадров в отдельных отраслях. Наиболее уязвимыми стали сферы, в которых коллектив по большей части мужской: логистика, перевозки, строительство. Значительные проблемы возникли у малого бизнеса, где многое завязано на отдельных людях и руководителях. Заменить такие кадры в короткий срок практически невозможно. Напряженная ситуация возникла в монопрофильных муниципалитетах, где экономика и занятость сильно зависят от ключевых предприятий. Изъятие значительного числа их сотрудников грозит остановкой производства.



В отношении цен аналитики Банка России отмечают, что стоимость многих товаров и услуг, включающих в себя валютную составляющую, продолжает корректироваться вниз. На дефляцию ощутимо повлияли высокий урожай и рост производства в животноводстве. В то же время остается повышенный рост цен в сегменте рыночных услуг. Исчерпание разовых дезинфляционных факторов и усиление проинфляционных, связанных с ситуацией на рынке труда, изменением структуры экономики, ростом потребительской уверенности, могут приводить к колебаниям инфляции.



Помимо этого, регулятор отмечает смягчение денежно-кредитных условий в октябре-ноябре. Плюс доходность российских рублевых акций снизилась в связи со спадом опасений инвесторов по поводу потенциальных масштабных размещений Минфином ОФЗ с фиксированной доходностью.



Специалисты «Эксперт РА» говорят, что по итогам III квартала 2022 года денежные доходы населения сократились, оказавшись на 2,4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Отрицательная динамика наблюдалась в 75 регионах. На статистике доходов также негативно сказался отток населения осенью, поскольку по большей части это были образованные высокооплачиваемые кадры, у которых был определенный запас сбережений для временного пребывания в другой стране и поиска работы.



«В целом же среднероссийская динамика на данном этапе выглядит достаточно умеренной относительно спада доходов во II квартале 2020 года, превышавшего 6%, однако это является свидетельством того, что в номинальном выражении доходы населения отстают от сложившегося уровня инфляции, который за период январь-октябрь 2022-го к декабрю 2021-го в целом по стране составил 10,7%», — считают аналитики.



Помимо этого, весенний всплеск цен частично смягчен сложившейся в июне-августе инфляцией, в сентябре-октябре наблюдалась небольшая инфляция. Последствия частичной мобилизации в данный момент не разгоняют ее, а сдерживают за счет более слабой динамики потребительского спроса.



Если в Банке России считают, что происходит стабилизация, то в «Эксперт РА» говорят, что «положительного тренда экономического здоровья населения российских регионов ожидать не стоит». Экономика смогла почти полностью восстановиться после коронавируса, но в 2022 году регионы столкнулись с рисками макроэкономической дестабилизации в условиях геополитического давления и санкций. Свою роль сыграли частичная приостановка некоторых предприятий из-за поломки логистических цепочек, уход иностранных компаний, подорожание товаров и услуг.



«Вероятно, изменение экономического здоровья населения будет территориально неоднородным, и это связано в том числе с особенностями структуры экономики и рынка труда в регионах. Более серьезным рискам ухудшения подвержено население регионов, где хозяйственный комплекс завязан на автопром или компании с иностранным капиталом, экспортно ориентированные компании, и в том числе металлургическое производство», — говорится в исследовании.



При этом аналитики считают маловероятным, что после сентября население покажет повышенный интерес к приобретению товаров и услуг. Скорее оно выберет более осторожное расходование накоплений. В то же время образование дополнительного дефицита товаров сдержит продолжающийся прогресс адаптации российского рынка. В текущих условиях государственная помощь будет вносить серьезный вклад в поддержание занятости населения, его доходов и потребительского спроса. Поэтому в худшем случае экономические показатели некоторых регионов могут оказаться хуже, чем в кризисный 2020 год. Но в среднем по России такое маловероятно.