Снова в школу: как разобраться в обилии предложений и выбрать онлайн-курс

Образовательные курсы дают возможность повысить квалификацию или даже сменить сферу деятельности. Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ, более 60% пользователей образовательных онлайн-платформ, учатся на курсах с целью поиска новой работы, и лишь 7% идут на онлайн-курсы чтобы улучшить свои навыки и остаться в профессии. Еще 13% начинают обучение чтобы зарабатывать на фрилансе, а остальные — для развития собственного бизнеса или своего проекта. У многих онлайн-курсы ассоциируются преимущественно с IT, но выбор сегодня более чем разнообразен. Например, можно записаться на курсы ораторского искусства или флористики, учиться онлайн делать прически и укладки или на фитнес-инструктора. Глаза разбегаются не только от доступных направлений, но и от количества самих онлайн-школ.

Как выбрать онлайн-школу

Выбор школы начинается с выбора направления, по которому планируется обучение. Направление выбирают либо с учетом интересов, либо по итогам анализа рынка труда. Если рассматривать дополнительное образование как инвестицию, то у выбранного направления должны быть перспективы. Например, среди языков программирования лидерство в настоящее время удерживают Python, C, Java, javascript. Кроме выбора языка программирования хорошо бы определиться и с направлением разработки: игры, Data Science, фронтенд, бэкенд и т.п.

Когда направление известно, останется сделать выборку курсов, подходящих по цене и продолжительности. Например, есть около 60 курсов программирования на Java, но школ гораздо меньше. Есть курсы джава сроком больше года, а есть месячные курсы Java для продвинутых. Где-то примерная учебная нагрузка 10 часов в неделю, а где-то только два. Не лишним будет изучить отзывы о школе и конкретном курсе.

Среди популярных курсов программирования на Java (по данным Sravni.ru):

— «Java-разработчик с нуля» от Нетологии;

— «Профессия: Java-разработчик» от ProductStar;

— «Java-разработчик (стандартный)» от Skypro;

— «QA-инженер на Java» от SkillFactory;

— «Программист Java» от Geekbrains.

Дополнительно Sravni.ru собирает отзывы об онлайн-школах и курсах, а также ведет рейтинги школ на основании мнений их учеников. В тройке лидеров Skyeng (курсы английского), Skysmart (школьные предметы), Skypro (онлайн-университет востребованных профессий). Но главное, что у «Сравни.ру» есть продуманный фильтр, который поможет выбрать подходящий курс из 3600+доступных.