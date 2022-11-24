УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.11.2022

Деньги для финансирования Ростуризма перешли в резервный фонд правительства РФ

УрБК, Москва, 24.11.2022. После ликвидации Ростуризма и передачи его функций Минэкономразвития, деньги, предназначенные для его обслуживания, оказались в резервном фонде правительства РФ. Об этом сообщает «РБК».

Изначально в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, который был рассмотрен в первом чтении, Ростуризму планировалось выделить 27,8 млрд руб. на 2023 год. Из них 27,6 млрд — на госпрограмму «Развитие туризма». В конца октября ведомство было упразднено, в Минэкономразвития были созданы новые департаменты, плюс увеличено число замов. Эти места предназначены под бывший Ростуризм.

В проекте бюджета, который принят во втором чтении, на деятельность Ростуризма было заложено уже 288,9 млн руб. Эти деньги связаны с ликвидационными мероприятиями. Большая часть — 231,2 млн руб. — пойдет на выплаты персоналу. Деньги, предназначенные на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», перешли в резервный фонд правительства

«Распределение бюджетных средств с резерва Минфина будет осуществляться решением в плановом режиме без сокращения объемов и исключения мероприятий», — утверждают в Минэкономразвития

В то же время из проекта бюджета ко второму чтению были исключены грантовые субсидии на развитие туризма в регионах на 2023 год. Они предназначались для малого и среднего бизнеса на оборудование пляжей, закупку туристического оборудования, создание новых туристических маршрутов, автокемпингов и другой инфраструктуры для отдыха. Также поддержка предоставлялась по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Передача полномочий от Ростуризма к Минэкономразвития выпала на момент, когда агентство должно было заключать соглашения по грантовым проектам с регионами, рассказал РБК источник, близкий к упраздненному ведомству. Из-за этого судьба отобранных заявок регионов на гранты остается неясной. Нет понимания, будут ли переутверждены уже отобранные заявки или будет проводиться новый отбор.

В самом Минэкономразвития говорят, что намерены выполнить все обязательства Ростуризма: кто уже выбран для получения субсидии в 2023 году, смогут ее получить, утверждают в ведомстве.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2022 Проект бюджета Свердловской области рассмотрен в первом чтении депутатами Заксобрания

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в первом чтении законопроект о региональном бюджете ...

15.11.2022 Проект бюджета Свердловской области рассмотрен в первом чтении депутатами Заксобрания

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в первом чтении ...

20.10.2022 Структура Минэкономразвития РФ изменена в связи с передачей функций Ростуризма

УрБК, Москва, 20.10.2022. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре ...

25.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о выделении 38 млн рублей на проведение «Ночи музыки»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram ...

22.02.2022 Правительство РФ за три года направит 12,9 млрд рублей на субсидии турбизнесу

УрБК, Москва, 22.02.2022. В течение ближайших трех лет правительство РФ направит из федерального бюджета 12,9 млрд руб. ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18