Деньги для финансирования Ростуризма перешли в резервный фонд правительства РФ

УрБК, Москва, 24.11.2022. После ликвидации Ростуризма и передачи его функций Минэкономразвития, деньги, предназначенные для его обслуживания, оказались в резервном фонде правительства РФ. Об этом сообщает «РБК».



Изначально в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, который был рассмотрен в первом чтении, Ростуризму планировалось выделить 27,8 млрд руб. на 2023 год. Из них 27,6 млрд — на госпрограмму «Развитие туризма». В конца октября ведомство было упразднено, в Минэкономразвития были созданы новые департаменты, плюс увеличено число замов. Эти места предназначены под бывший Ростуризм.



В проекте бюджета, который принят во втором чтении, на деятельность Ростуризма было заложено уже 288,9 млн руб. Эти деньги связаны с ликвидационными мероприятиями. Большая часть — 231,2 млн руб. — пойдет на выплаты персоналу. Деньги, предназначенные на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», перешли в резервный фонд правительства



«Распределение бюджетных средств с резерва Минфина будет осуществляться решением в плановом режиме без сокращения объемов и исключения мероприятий», — утверждают в Минэкономразвития



В то же время из проекта бюджета ко второму чтению были исключены грантовые субсидии на развитие туризма в регионах на 2023 год. Они предназначались для малого и среднего бизнеса на оборудование пляжей, закупку туристического оборудования, создание новых туристических маршрутов, автокемпингов и другой инфраструктуры для отдыха. Также поддержка предоставлялась по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».



Передача полномочий от Ростуризма к Минэкономразвития выпала на момент, когда агентство должно было заключать соглашения по грантовым проектам с регионами, рассказал РБК источник, близкий к упраздненному ведомству. Из-за этого судьба отобранных заявок регионов на гранты остается неясной. Нет понимания, будут ли переутверждены уже отобранные заявки или будет проводиться новый отбор.



В самом Минэкономразвития говорят, что намерены выполнить все обязательства Ростуризма: кто уже выбран для получения субсидии в 2023 году, смогут ее получить, утверждают в ведомстве.