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24.11.2022

Покупка ВК-аккаунтов

Сегодня социальная сеть ВКонтакте пользуется особой популярностью у многомиллионной аудитории Рунета. Но чтобы привлечь рекламодателей через эту соцсеть, нужен актуальный и раскрученный профиль, а дальнейшая раскрутка страницы требует немало времени и усилий. Если вы не желаете тратить драгоценное время и энергию на такое дело, можно приобрести уже готовый, заполненный и раскрученный аккаунт.

Покупка ВК-аккаунтов


Сделать это можно через сервис AccsMarket, который создан именно для таких целей. Здесь вы найдете огромный перечень аккаунтов, которые можно приобрести дистанционно, без особых затрат и лишних формальностей.

Привлечение рекламодателей

Чтобы раскрутить профиль в ВК, необходимо привлечь максимальное количество трафика, на котором при помощи рекламы можно зарабатывать деньги. Размещением рекламных объявлений занимаются рекламодатели, заинтересованные в продвижении различных товаров и услуг. Благодаря их активности владелец аккаунта сможет получать стабильно прибыль. Следовательно, цель пользователя ВКонтакте – заинтересовать аудиторию рекламой и интересной информацией на странице.

Но добиться этой цели невозможно, если не раскрутить аккаунту. В таких ситуациях оптимальным решением может стать приобретение уже раскрученного профиля. Это даст возможность сэкономить время и добиться поставленных задач намного быстрее, чем начиная с нуля.

Преимущества готовых аккаунтов

Посетителям AccsMarket предлагают разные варианты готовых аккаунтов. Некоторые из них пустые и требуют самостоятельной раскрутки. Есть в каталоге и аккаунты без владельцев, которые можно пополнить информацией о вас. Также через онлайн-сервис можно приобрести профили с друзьями. Особый интерес вызывают заполненные профили со следующими данными:

- истории владельцев;
- фото;
- текстовые комментарии;
- друзья;
- репосты.

Покупая такой аккаунт, вам практически ничего не придется делать – он полностью готов для привлечения внимания рекламодателей и целевой аудитории. Через такие профили можно продвигать товары и услуги, популяризировать любые темы и раскручивать бренды.

Интернет-магазин AccsMarket

Клиенты AccsMarket получают от продавца гарантию на безопасность продаваемых аккаунтов ВКонтакте. Если вы обнаружите ошибки или неточности в профиле, нужно сразу обратиться в службу техподдержки. Опытные сотрудники Интернет-магазина исправят их в рекордно короткие сроки и решат любые возникшие у покупателя проблемы.

Покупка профилей через онлайн-магазин осуществляется максимально быстро и без особых усилий. Вам нужно лишь определиться с выбором из списка готовых аккаунтов и купить их. На сайте продавца действует простая схема переоформления готовых аккаунтов – нужно лишь следовать пошаговой инструкции и выполнять все в соответствии с рекомендациями Интернет-магазина.

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