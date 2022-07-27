Клиенты бюро переводов китайского языка просят перевести на русский инструкции, этикетки от различных товаров, рекламные материалы, брошюры и многие другие материалы. Не менее востребован и устный перевод с этого языка, который требуется современным компаниям для установления торговых связей с предпринимателями из Китая. При этом очень важно качество переведенной информации. Правильный, точный перевод не только позволит вам продемонстрировать свое уважение к партнерам из Китая, но и поможет верно понять их намерения.
Заказать переводческие услуги можно в компании «Perevod-kit», где работают профессиональные, опытные переводчики, специализирующиеся в разных областях переводческой деятельности. Сотрудники компании переводят с любых китайских диалектов, при необходимости обращаются к помощи переводчиков-носителей языка.
Опытные переводчики работают с художественными, деловыми, медицинскими, техническими, бухгалтерскими и любыми другими текстами и всегда ставят в приоритет интересы заказчиков. Стоимость услуг зависит от сложности переводимого текста, объема заказа и сроков его выполнения. Срочные заказы с узкоспециализированными текстами обходятся дороже стандартных.
Переводческие услуги заказывают клиенты, сотрудничающие с китайскими предпринимателями, собирающиеся отправиться в Китай в туристическую поездку, на учебу или работу, планирующие переехать в эту страну на ПМЖ или отправиться в нее на лечение и т. д. Чаще всего клиенты просят перевести паспорта, дипломы, учредительные договоры компаний, технические инструкции и другую документацию.
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