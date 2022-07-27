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Вчера, 17:51

Бюро переводов китайского языка

Одной из популярнейших переводческих услуг в последние годы стали переводы с китайского https://www.perevod-kit.ru/. Они связаны с определенными сложностями, так как вместо привычных букв в этом языке используются сотни иероглифов. В Китае выпускается разнообразная бытовая, цифровая, компьютерная техника. Все эти устройства снабжены подробными инструкциями, которые китайцы часто выпускают только на родном для них языке.

Бюро переводов китайского языкаКлиенты бюро переводов китайского языка просят перевести на русский инструкции, этикетки от различных товаров, рекламные материалы, брошюры и многие другие материалы. Не менее востребован и устный перевод с этого языка, который требуется современным компаниям для установления торговых связей с предпринимателями из Китая. При этом очень важно качество переведенной информации. Правильный, точный перевод не только позволит вам продемонстрировать свое уважение к партнерам из Китая, но и поможет верно понять их намерения.

Услуги компании

Заказать переводческие услуги можно в компании «Perevod-kit», где работают профессиональные, опытные переводчики, специализирующиеся в разных областях переводческой деятельности. Сотрудники компании переводят с любых китайских диалектов, при необходимости обращаются к помощи переводчиков-носителей языка.

Преимущества бюро «Perevod-kit»:


  • — высокое качество работы;
  • — оперативное выполнение заказов;
  • — конфиденциальность, неразглашение личной информации клиентов;
  • — универсальность услуг, работа с материалами любых тематик;
  • — удобные способы оплаты;
  • — возможность нотариального заверения.

Опытные переводчики работают с художественными, деловыми, медицинскими, техническими, бухгалтерскими и любыми другими текстами и всегда ставят в приоритет интересы заказчиков. Стоимость услуг зависит от сложности переводимого текста, объема заказа и сроков его выполнения. Срочные заказы с узкоспециализированными текстами обходятся дороже стандартных.

Переводческие услуги заказывают клиенты, сотрудничающие с китайскими предпринимателями, собирающиеся отправиться в Китай в туристическую поездку, на учебу или работу, планирующие переехать в эту страну на ПМЖ или отправиться в нее на лечение и т. д. Чаще всего клиенты просят перевести паспорта, дипломы, учредительные договоры компаний, технические инструкции и другую документацию.

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