УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

Авиакомпания Turkish Airlines продлила приостановку полетов в Екатеринбург до 31 декабря 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Авиакомпания Turkish Airlines заявила о продлении приостановки полетов в Екатеринбург, Сочи, Ростов и Минск. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

«Наши рейсы из/в Минск (Беларусь) отменены до 31 декабря 2022 года (включительно), из/в Сочи (Россия) отменены до 31 декабря 2022 года (включительно), из/в Ростов (Россия) отменены до декабря 2022 года (включительно) и из/в Екатеринбург (Россия) были отменены до 31 декабря 2022 года (включительно)», — говорится в сообщении.

В случае отмены рейса пассажирам предлагается обратиться в call-центр авиакомпании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2022 Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов из Екатеринбурга в Турцию. ...

13.04.2022 Авиакомпания Turkish Airlines отменила свои рейсы из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга на период с 16 апреля по ...

30.03.2022 Российские туроператоры планируют летом возить туристов в Анталью на самолетах Turkish Airlines

УрБК, Москва, 30.03.2022. Два российских туроператора — Coral Travel и PEGAS Touristik — договорились с Turkish ...

03.12.2021 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Санкт-Петербурга и Новосибирска в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск рейсов из Санкт-Петербурга и ...

25.03.2016 «Аэрофлот» отменил все рейсы в Брюссель до 27 марта

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Брюссель до 27 марта включительно. Об этом сообщается на сайте перевозчика. «Рейсы ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18