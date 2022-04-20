Авиакомпания Turkish Airlines продлила приостановку полетов в Екатеринбург до 31 декабря 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Авиакомпания Turkish Airlines заявила о продлении приостановки полетов в Екатеринбург, Сочи, Ростов и Минск. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.



«Наши рейсы из/в Минск (Беларусь) отменены до 31 декабря 2022 года (включительно), из/в Сочи (Россия) отменены до 31 декабря 2022 года (включительно), из/в Ростов (Россия) отменены до декабря 2022 года (включительно) и из/в Екатеринбург (Россия) были отменены до 31 декабря 2022 года (включительно)», — говорится в сообщении.



В случае отмены рейса пассажирам предлагается обратиться в call-центр авиакомпании.