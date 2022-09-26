Учим разговорный английский: аудио и видеоуроки

Для большинства, кто решил изучать иностранный с нуля самостоятельно, такой вариант обучения кажется сложным и малоэффективным. Однако, это не так. Аудио и видеоуроки английского языка способны быстро помочь в освоении разговорной речи, запоминании фраз/слов, научить правильному произношению.

К тому же, удобство, доступность, комфортность такого формата оценена многими по достоинству. Не надо тратить время на посещение курсов, средства на репетиторов. Все учебные материалы доступные, да и планировать время занятий можно на свое усмотрение.

Этот Марафон Разговорного Английского уже стал БЕСТСЕЛЛЕРОМ: https://www.bistromarathon.com

Главное – сделать правильный выбор методики обучения, чтобы уроки были не только интересными, но и результативными.

Выгоды аудио и видеоуроков английского

Прослушивания или просматривая занятия, можно «правильно» освоить иностранный за счет копирования произношения и интонаций.

К другим преимуществам метода относятся:

— курсы построены таким образом, что обучение происходит от основ языка до сложного изучения;



— видео-ролики, аудио-файлы скачиваются на ПК, планшеты, смартфоны, их можно просмотреть/прослушать где угодно (на отдыхе, утренней пробежке, дома, в командировке, на природе);



— гибкость графика – самостоятельное планирование онлайн уроков (каждый день, 3 раза в неделю и т. д.), с учетом занятости;



— возможность менять настройки воспроизведений для максимального восприятия информации;



— экономия – видео и аудио формат уроков английского языка позволяет значительно сэкономить (не понадобиться оплачивать услуги репетитора, тратиться на поездки), при этом материалы подаются в отличном качестве;



— быстрые результаты – курсы построены так, что прогресс заметен практически сразу (вся полезная информация сжата в доступной форме, ничего ненужного, лишнего);



— занятия собраны по тематикам, что позволяет выбрать самую интересную.

Каждый урок проходит информативно. Картинки, фотографии, видео позволяют легко и быстро запоминать новые слова и фразы. Аудио и видеокурсы подойдут тем, кто хочет изучать английский с нуля, и тем, кто решил усовершенствовать его.

Выводы

Хорошие курсы включают качественные визуальные контенты, тренировку с носителями языка, доступное изложение русскоязычного преподавателя. Уделяя занятиям достаточное количество времени, запоминая и повторяя пройденные материалы, очень скоро станут заметны первые результаты. Главное правило в изучении английского – регулярность и умеренность.