Как правильно выбрать телевизор: полезные советы

Рынок современной техники не перестает удивлять разнообразием предлагаемых товаров. Хотя и бытует мнение, что телевизор уже мало кто смотрит, на самом деле это не так. Просто многие подключают плазму к интернету и просто смотрят новости, фильмы и сериалы на большом экране, а не на компьютерном. Многие все еще стараются купить телевизоры, разыскивая в Сети возможности недорогих покупок.

Что следует помнить при покупке телевизора

1. Учитывать собственные потребности и возможности. Идеального телевизора не существует – все зависит от конкретного человека, его семьи и знакомых. Кому-то достаточно небольшой модели, а кто-то принципиально берет целый монитор во всю стену.

2. Выбрать место. Если это квартира, то телевизор потребуется одного формата, а если заговорный дом – совершенно другого. Во втором случае можно не скромничать, но подбирать нечто модное.

3. Предварительно изучить технические характеристики. В этом деле без консультации специалиста никак не обойтись: порой покупатель даже сам не может сформулировать свои пожелания. Поэтому стоит прислушаться к мнению профессионала.

Где лучше покупать телевизор, и чем руководствоваться при его выборе

Многие заказывают телевизоры в интернет-магазине. Это быстро, удобно, а главное – выгодно: большинство владельцев сотрудничают с производителями напрямую, поэтому и товары качественные (непосредственно с завода), и цены приемлемые (без наценки). Да и выбор, как правило, большой. При этом никто не навязывает определенную модель: пользователь сам смотрит и принимает решение. А проконсультироваться можно по телефону: почти все интернет-магазины имеют горячую линию или просто обратную связь. Все это совершенно бесплатно.

Особое внимание надо уделить контрастности, качеству звука, расширению экрана, типу матрицы и подсветки, а также операционной системе (в случае со Smart TV). Если это важно, то будущий хозяин интересуется также наличием интерфейсов и дополнительных функций. Особенно это актуально для профессиональных геймеров: для некоторых игр нужна особенная плазма, едва ли не на заказ. Важна и диагональ, и размер экрана. Ведь если что-то не подойдет, то в дальнейшем может стать причиной ухудшения зрения.

Чтобы этого не произошло, при выборе телевизора учитывают приблизительное расстояние от дивана до плазмы, а также план монтажа устройства. Немаловажным фактором станет и общая площадь комнаты (обычно телевизоры располагают в гостиной).

Таким образом, выбор телевизора – серьезное дело. Да, современная техника существенно отличается от привычных «бабушкиных» телевизоров. Но если модель выглядит модно и красиво, это еще не означает ее безупречной эксплуатации. Поэтому перед совершением покурки не стоит пренебрегать консультациями профессионалов.