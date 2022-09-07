Как организовать свое дело, основанное на автоматизации бухучета?

Мы живем в условиях рыночной экономики, для которой характерна жесткая конкуренция. Без эффективного ведения бизнеса удержаться на плаву, а тем более добиться больших результатов невозможно. Необходимым условием успеха любого предприятия является автоматизация бухучета и других учетных процессов. Это прекрасно понимают сейчас представители бизнеса всех мастей.

В то же время большинство фирм не располагают квалифицированными кадрами, способными грамотно поставить и вести эту важную работу. Речь идет, в первую очередь, о небольших предприятиях, доля которых в экономике страны велика. Бизнес, основанный на помощи в автоматизации бухгалтерского учета в таких фирмах, будет не только полезным для общества, но и весьма прибыльным, если, конечно, его правильно организовать. Предприниматель сможет зарабатывать на настройке, обучении и поддержке бухгалтерских программ.

Этот вид предпринимательства имеет и свои особенности – понадобится знание специализированных компьютерных программ, таких как «1С-Бухгалтерия» или относительно новая и весьма перспективная разработка «Инфо-Предприятие». Нужно быть готовым и к тому, что возникнет необходимость в изучении особенностей ведения бухгалтерии. Дело в том, что бухгалтер предприятия, с которым вы будете сотрудничать, может оказаться человеком, не умеющим ясно излагать свои мысли. К тому же ваша работа будет невозможна без четкого понимания смысла таких фраз, как упрощенная система налогообложения, бухгалтерский баланс, схема проводок, налоговый учет и других специфических терминов.

Главным вашим инструментом будет бухгалтерская программа, поэтому чем большими возможностями она обладает, тем лучше для вас. Программный комплекс «Инфо-Предприятие» является на сегодняшний день одним из наиболее удачных решений для тех, кто решил создать собственное дело, в основе которого лежит автоматизация бухгалтерии. Он создан с учетом специфики ведения бизнеса, характерной для российских реалий, когда возможно появление неожиданных ситуаций, требующих нестандартного подхода. В отличие от своих аналогов эта программа предлагает пользователям оперировать произвольной совокупностью аналитик, которые можно настроить для каждого конкретного клиента. При этом вся информация сосредоточена в единой базе учетных данных, что способствует прозрачности бизнеса.

Важным преимуществом «Инфо-Предприятия» является наличие бесплатной версии этой программы. Она обладает функциональностью достаточной для работы небольшой фирмы. Обновления бухгалтерских форм отчетов у неё тоже бесплатно. Можно предлагать бесплатную версию программы вместе с платными услугами по её настройке и обучению пользователей.

Платные же версии программы «Инфо-Предприятие» содержат встроенный язык программирования и собственный редактор для создания бланков отчетности. Это позволяет проводить тонкую настройку системы под нужды конкретного предприятия и даже разрабатывать проекты, что называется, «с нуля», с учетом индивидуальных требований клиента.

Автоматизация учетных процессов выходит сейчас на первый план, поскольку несет массу неоспоримых преимуществ. Деловым людям, предоставляющим подобный вид услуг, найти клиентов будет несложно, особенно если на первых порах выставлять более демократичные цены, чем у конкурентов, и делать свое дело предельно качественно. Последнее же во многом зависит от выбора программной разработки.