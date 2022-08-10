Екатеринбург получил средства на покупку новых троллейбусов

Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет подготовка документов для проведения конкурса на их закупку, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
В связи с этим на официальном портале Екатеринбурга запущено голосование по выбору цвета нового транспорта. Его итоги объявят 21 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что уральская столица получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на покупку троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет выделено из областного и муниципального бюджетов. Всего планируется приобрести 45 единиц транспорта.
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