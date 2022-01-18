ММК направил на обучение по программе «Развитие талантов «Новая смена» новую группу менеджеров

УрБК, Магнитогорск, 13.09.2022. Менеджеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК) проходят подготовку на программе «Развитие талантов «Новая смена». Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



Подготовку по программе с интерактивными занятиями уже прошли три группы молодых руководителей Магнитки различных уровней — всего более ста человек. Обучение, в которое входит разбор нестандартных и требующих креативных решений ситуаций, проводят преподаватели лучших бизнес-школ страны на базе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». Среди слушателей — специалисты функциональных подразделений, начальники участков и другие руководители.



«Любое обучение — это возможность расширить горизонты и выйти на более высокий уровень. В ходе обучения и общения с коллегами мы можем по-иному взглянуть на привычные вещи, уйти от стереотипов и предложить качественно новые решения любых задач», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



По его словам, важно, что на ММК работают молодые перспективные специалисты, потому что они будущее комбината.



«Мы стараемся предоставлять возможности для профессионального развития и роста всем сотрудникам. Благодаря таким образовательным курсам мы закладываем фундамент для будущих инноваций, интересных идей и проектов, которые будут работать на благо ММК. Как компания, мы находимся в конкурентной среде, и поэтому постоянно занимаемся развитием наших кадров, стараемся грамотно использовать любые доступные инструменты», — отметил Павел Шиляев.



Он также уточнил, что обучение на различных программах проходят сотрудники ММК, демонстрирующие готовность учиться и работать над собой, открытые для всего нового. Что касается нынешнего курса, то это школа руководителей, поэтому для нее, по его мнению, важно также, чтобы участники проявляли ответственность, умели принимать решения и претворять их в жизнь.



Отмечается, что кульминацией программы обучения станет подготовка и защита дипломных проектов слушателей с предложениями по внедрению в компании тех или иных инновационных решений.



Специальный курс был разработан для руководящих сотрудников ПАО «ММК» в 2019 году. Он направлен на развитие профессионального потенциала, навыков процессного и операционного управления, совершенствование лидерских качеств слушателей.