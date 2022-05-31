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В России упростили процедуру получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной безопасности

УрБК, Москва, 07.09.2022. В России упрощена процедура получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной безопасности, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Изначально организации, которые специализируются на экспертизе в сфере промышленной безопасности, должны были подавать необходимые бумажные документы в центральный аппарат Ростехнадзора. Процесс длился 45 дней и состоял из семи этапов, после чего выдавалась лицензия.

Теперь выдача разрешений проходит через портал Госуслуги, занимая до десяти дней. Подача и проверка документов будут вестись в дистанционном формате.

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