Вячеслав Моше Кантор: отрицать реальность антисемитизма и его рост в современном мире уже нельзя

В современном обществе антисемитизм, как и другие виды нетерпимости, - уже не возможности и страшилки, но суровая реальность, вышедшая на улицы, и с этой реальностью необходимо бороться, убеждён Вячеслав Моше Кантор, международный общественный деятель. Общий рост антисемитизма, как и других видов ксенофобии, отмечают многие эксперты; особенно благодатной площадкой для продвижения и процветания идей ненависти становится Интернет. Сам Вячеслав Моше Кантор, возглавлявший в течение многих лет Европейский еврейский конгресс, отмечает тот факт, что общая атмосфера нетерпимости сказывается и на самих евреях и их настроениях: в еврейских общинах по всему миру их члены отмечают, что чувствуют ухудшение отношения к ним, что всерьёз беспокоятся за свою безопасность, свою и своих близких. Подобное давление заставляет евреев всё чаще скрывать свою принадлежность к народу, избегать общинных мероприятий, а также всерьёз размышлять о том, чтобы навсегда покинуть Европу. Всё это происходит на фоне роста числа преступлений на почве ненависти, в том числе таких, когда на евреев нападают в их собственных домах – таким образом у людей пропадает какая-либо уверенность в том, что государство и правоохранительные органы могут их защитить, и что ситуация изменится к лучшему. Это подтверждается и данными о том, что значительная часть преступлений на почве нетерпимости даже не фиксируется – жертвы притеснений и нападений просто не заявляют о них в правоохранительные органы, поскольку не видят в этом смысла и не верят, что это что-то изменит.

В такой обстановке ответственность, лежащая на плечах официальных властей, становится особенно важной, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Именно институты власти, правительства и другие ведомства должны возродить веру людей в собственные государства и в то, что их жизни, интересы, права и свободы защищаются. А для того, чтобы это сделать, необходим продуманный эффективный подход, полноценная стратегия, которая учитывала бы многочисленные нюансы борьбы с нетерпимостью.

Со своей стороны, общественные организации готовы предложить собственные наработки и планы. Так, в ходе конференции по проблемам антисемитизма, прошедшей в Вене в конце 2018 года, Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК представил Совету Европы «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом» - 150-страничный документ, составленный ведущими экспертами и учёными из целого ряда университетов.

Среди ключевых проблем борьбы с нетерпимостью в целом и антисемитизмом в частности составители каталога отметили тот факт, что Европа, несмотря на очевидно растущую угрозу, так и не выступила единым фронтом и не объединила усилия в борьбе с этим явлением. Так, отметил Вячеслав Моше Кантор, несмотря на решение Европарламента, ещё не все страны Европы на государственном уровне приняли единое рабочее определение антисемитизма, призванное упорядочить и упростить юридическую и правовую стороны борьбы с антисемитизмом.

Одним из важнейших направлений борьбы с нетерпимостью Вячеслав Моше Кантор и другие эксперты называют борьбу с идеологией ненависти как таковой, с его свободой и вседозволенностью, особенно в интернете, где до сих пор не действуют те же правила, как в средствах массовой информации. Несмотря на то, что отдельные интернет-компании выступают за борьбу с антисемитским и ксенофобским контентом в сети, на деле эта борьба пока не дала видимых результатов, и пропаганда экстремизма продолжается. На первый взгляд кажется, что словами навредить нельзя, однако, как показывает жизнь, от слов ненависти не так далеко до реальных преступлений. Именно с распространения ненавистнического антисемитского контента начал стрелок из Питтсбурга, который впоследствии взял в руки оружие и открыл стрельбу по посетителям синагоги, оборвав жизни нескольких человек.