Власти США намерены повысить пошлины на 570 групп российских товаров

УрБК, Москва, 22.12.2016. За период с января по октябрь 2016 года объем импорта продовольственных товаров и ...

За первые 10 месяцев 2016 года объем импорта продовольствия в России снизился на 8,2%

УрБК, Москва, 09.12.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2016 года упал на 23,7% до ...

Импорт легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев снизился на 23,7%

С начала года объем торговли между Россией и Китаем снизился на 30%

В I полугодии 2015 года объем торгового оборота между Россией и Китаем сократился почти на 30,2% и составил 31,1 млрд ...