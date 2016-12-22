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Вчера, 15:04

Власти США намерены повысить пошлины на 570 групп российских товаров

Президент США Джо Байден намерен увеличить пошлины на 570 групп российских товаров общей стоимостью 2,3 млрд долл. США. По данным Белого дома, за несколько месяцев американский экспорт в Россию снизился на 97%, а российский импорт в США может упасть на 40%, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в сообщении говорится, что США могут закрыть поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям, в том числе к полупроводникам.

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