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24.06.2022

Клиенты банков заявили о снижении своей платежеспособности по кредитам

УрБК, Москва, 24.06.2022. Kept (бывшая KPMG) в апреле-мае провела опрос среди клиентов банков. По его итогам только 23% респондентов оказались уверены в своих возможностях по выплате имеющихся у них кредитов. В исследовании участвовали более 2 тыс. респондентов-розничных клиентов, а также представителей малого и среднего бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».

Число подобных должников вдвое меньше, чем могло быть до резкого ухудшения геополитической ситуации, считает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. В дальнейшем уверенных в своей платежеспособности должников станет еще меньше, предполагает она.

Для многих граждан ситуация стала нестабильной с точки зрения работы. Для кредитных организаций же это означает высокую вероятность роста просроченной задолженности в будущем, а также необходимость в проработке инструментов для снижения рисков и последствий рисковых событий, отмечает директор.

По данным Банка России, в розничном кредитном портфеле банков на 1 апреля объем просроченных займов на срок выше 90 дней превысил 1 трлн руб. Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что реальный рост плохих долгов в мае-апреле без эффекта реструктуризации и кредитных каникул мог достигнуть 15%. Эксперт ожидает, что объем подобных займов до конца года может вырасти еще на 25-30%.

Сами банки при этом отзываются о ситуации оптимистично. В «Сбербанке» говорят об устойчивости портфеля розничных кредитов и отсутствии проблем в сфере корпоративных кредитов. Вдобавок доля просроченной задолженности на срок один день и более в кредитном портфеле организации стабильна и находится на уровне 1,5% — это самый низкий показатель за последние годы.

В Абсолют-банке подтвердили сокращение свободных средств у розничных клиентов и компаний, но заявили, что это не отразилось на качестве обслуживания кредитов клиентов. Аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский говорит, что на фоне инфляционного всплеска, произошедшего в марте, и структурных изменений в экономике возможности граждан к обслуживанию банковских кредитов снизились. Но он отмечает, что с мая наблюдается «постепенное восстановление в сфере розничного кредитования», и пока не видно существенных рисков роста закредитованности.

Руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании Б1 Геннадий Шинин считает, что рост тревожности населения, а также сокращение потребления и затрат закономерны, поскольку «неопределенность побуждает сберегать». В исследовании Kept говорится, что свыше 93% респондентов хотят сократить затраты. Г. Шинин называет это упущенными возможностями для банков с точки зрения получения процентных доходов.

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