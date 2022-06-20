УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
20.06.2022

Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

В июне квартиры в новостройках Екатеринбурга подешевели на 2% — со 124,7 тыс. руб. за кв. м. в мае до 122,2 тыс. руб. за кв. м. Однако в годовой динамике этот показатель вырос на 29%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Циан. Аналитика».

Добавим, что в 16 крупнейших городах России цена квадратного метра в новостройках за месяц увеличилась на 0,3%, до 132,5 тыс. руб. за кв. м. Аналитики в связи с общим снижением спроса характеризуют ситуацию как стагнацию.

Данный фактор и вывод на рынок новых проектов привели к тому, что объем предложения на рынке нового жилья в городах-миллионниках вырос на 17%. Также эксперты говорят о росте покупательской активности на фоне снижения стоимости ипотеки.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
20.06.2022 Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В июне квартиры в новостройках Екатеринбурга подешевели на 2% — со 124,7 тыс. руб. за ...

17.01.2022 Квартиры в новостройках Нижнего Тагила за год подорожали на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2022. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Нижнего Тагила составляет 52 тыс. ...

22.03.2021 Квартиры в екатеринбургских новостройках в марте подешевели на 1%

Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга составляет 94,5 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает ...

22.03.2021 Квартиры в екатеринбургских новостройках в марте подешевели на 1%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга составляет 94,5 тыс. руб. ...

24.11.2020 Новостройки в Екатеринбурге в ноябре подорожали на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга в ноябре ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18