Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

В июне квартиры в новостройках Екатеринбурга подешевели на 2% — со 124,7 тыс. руб. за кв. м. в мае до 122,2 тыс. руб. за кв. м. Однако в годовой динамике этот показатель вырос на 29%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Циан. Аналитика».
Добавим, что в 16 крупнейших городах России цена квадратного метра в новостройках за месяц увеличилась на 0,3%, до 132,5 тыс. руб. за кв. м. Аналитики в связи с общим снижением спроса характеризуют ситуацию как стагнацию.
Данный фактор и вывод на рынок новых проектов привели к тому, что объем предложения на рынке нового жилья в городах-миллионниках вырос на 17%. Также эксперты говорят о росте покупательской активности на фоне снижения стоимости ипотеки.
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