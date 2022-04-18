ММК внедряет новую систему пылеподавления

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает реализацию проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В их числе — установка систем пылеподавления на участках, где в ходе технологического процесса происходит большой выброс пыли, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Сегодня на предприятии функционирует 15 установок пылеподавления: восемь — в цехе подготовки аглошихты, где расположены самые большие площади складирования привозного сырья; четыре — в углеподготовительном цехе коксохимического производства, где имеется открытый склад угля. Еще по одной установке действует в листопрокатных цехах № 4 и № 10, и одна — на бункерной эстакаде десятой доменной печи. На последней выбросы пыли удалось сократить на 84% благодаря внедрению системы пылеподавления.



Доменный цех входит в число основных производств ММК. Весь металлургический цикл начинается с выплавки чугуна. Среди ключевых требований к работе доменной печи — непрерывная подача шихтовых материалов. Для этих целей вдоль печей на высоте примерно 10 м находится бункерная эстакада, на которую поступают хопперы (саморазгружающиеся вагоны), груженные агломератом, окатышами, кварцитом, коксом и рудой.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



За смену через участок проходит около 20 составов, в каждом из которых минимум 20 вагонов. Электрифицированные железнодорожные пути, по которым движутся хопперы, находятся вверху эстакады, бункеры для сырья — внизу. Во время разгрузки вагона происходит мощный пылевой выброс, вредный для людей и экологии. Однако около года назад на бункерной эстакаде десятой доменной печи была установлена система пылеподавления.



«Система подтвердила свою эффективность, в том числе в зимний период. После запуска ее в эксплуатацию потребовалось некоторое время для адаптации оборудования, подбора оптимального режима работы, подготовки персонала. Установка работает по принципу распыления микроскопических капель воды, которые осаживают частицы пыли, находящиеся в воздухе», — отметил старший машинист участка загрузки доменного цеха Павел Котенев.



Перед специалистами цеха стояла задача уменьшить пылевыделение, но при этом не слишком сильно увлажнить сырье, поскольку это вредно для домны. Поэтому они рассчитали оптимальное время работы установки, настроили дисперсность водяной взвеси и определили необходимое количество форсунок — 48, по 24 с каждой стороны.



«В результате выстроилась следующая система: бункеровщик ставит вагон над бункером, включает систему пылеподавления и производит выгрузку. Время работы установки отстроено так, что оно перекрывает время разгрузки хоппера. Это позволяет собрать всю пыль и при этом не залить сырье. То есть включается она принудительно, а выключается автоматически», — объяснил П. Котенев.



Десятая домна стала первым объектом, на котором была опробована система пылеподавления. На очереди — первая и вторая печи.



Суммарная длина бункерной эстакады доменного цеха составляет чуть более километра. На каждую из восьми активных печей приходится около 100 метров. Соответственно, в ближайшее время системой пылеподавления будет перекрыто минимум 300 метров эстакады. Все это должно значительно снизить количество пыли. Установка системы пылеподавления еще на двух доменных печах будет весомым шагом по снижению выбросов загрязняющих веществ как на производственной площадке ММК, так и в Магнитогорске в целом.



Отметим, что за весь 2021 год затраты ММК на природоохранную деятельность превысили 17 млрд руб. Из них свыше 13 млрд руб. — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов.



Природоохранные инвестиции ПАО «ММК» осуществлялись в соответствии с ежегодно разрабатываемой Экологической программой компании, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении лучших доступных природоохранных технологий. Результатом реализации мероприятий Экологической программы 2021 года стало снижение удельных выбросов загрязняющих веществ по отношению к 2020 году на 8%, до 14,1 кг/т стали. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты уменьшились на 5,7 тыс. т, до 18 тыс. т. В аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов использовано 1,97 млн т отходов производства, на специализированных установках переработано 6,52 млн т отвальных шлаков.



Также за последние пять лет валовые выбросы комбината уменьшились на 14,7 тыс. т, ежегодные затраты на природоохранную деятельность за этот период в среднем составили более 7 млрд руб., в том числе инвестиции в строительство природоохранных объектов — более 5 млрд руб.



В числе наиболее важных природоохранных мероприятий предприятия в 2022 году — строительство коксовой батареи 12 и доменной печи 11, аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи 9, реконструкция поглотительных систем сероулавливающей установки 3 аглоцеха, строительство систем аспирации неорганизованных выбросов конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе.



Также продолжится реализация экологических проектов в электросталеплавильном цехе: строительство аспирационных систем отделения перелива чугуна и реконструкция газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей. Кроме того, идет внедрение системы автоматизированного контроля промышленных выбросов от источников ПАО «ММК».