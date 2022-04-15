Андрей Корюков: Бюджет — это очень подвижный процесс

На вопросы журналистов ответил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.



— Андрей Александрович, за счет чего формируется бюджет города?



— Бюджетная система Российской Федерации трехуровневая: федеральный, областной и муниципальный. На каждом уровне власти свои расходные полномочия.



Расходные полномочия муниципальных образований прописаны в федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Доходные источники делятся на налоговые и неналоговые.



Налоговые источники определены Бюджетным кодексом и законами Российской Федерации. Неналоговые источники входят в компетенции субъекта РФ и муниципального образования и вводятся областными и муниципальными нормативными актами. К ним относятся, например, арендные платежи.



Основной источник поступлений в бюджет Екатеринбурга — налог на доходы физических лиц, принесший по итогам 2021 года свыше 11 млрд руб. Это стало возможным за счет того, что в городе постепенно сложились условия для привлечения бизнеса, производства, достаточно активно работают хозяйствующие субъекты.



Кроме того, муниципальный бюджет пополняется за счет земельного налога, доходов от использования имущества и продажи активов; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также в связи с применением патентной системы. Есть еще штрафы, пени, неустойки, также поступающие в бюджет Екатеринбурга и являющиеся его доходной частью.



Все это собственные источники бюджета.



Помимо этого, в городскую казну поступают межбюджетные трансферты — субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов. В бюджете Екатеринбурга они составляют 53%, а налоговые и неналоговые доходы — 47 %.



— Если доходы получены, например, от земельных или арендных платежей, значит ли это, что они должны быть потрачены определенным образом?



— Нельзя сказать, что определенные налоги должны быть направлены на ту или иную цель. В Бюджетном кодексе определено, что вся совокупность доходной части обеспечивает расходные обязательства. Бюджет должен быть сбалансирован, а общий объем доходов — соответствовать объему расходов.



При нехватке доходов допускается дефицит в 10%, который необходимо обеспечить источниками его финансирования. Обычно это кредиты. Мы можем получить краткосрочный кредит на кассовый разрыв от федерального казначейства сроком на один год и до определенной суммы. Есть также кредит коммерческий, то есть взятый в банках. Там более длительные сроки, но это будет дороже. Можно выпустить облигации, ценные бумаги от имени муниципального образования и заимствовать у инвесторов (у населения или финансовых институтов). Они более долгосрочные — до 10 лет — и котируются на бирже.



— Получается, горожане, вкладываясь в развитие города, могли бы получать с этого некий доход?



— Такая ситуация теоретически возможна при отсутствии иного источника для погашения дефицита. Но бюджет принимается до начала финансового года, в конце которого обычно поступают дополнительные доходы — как вышестоящие, так и местные — возникают остатки на счетах. Все это тоже является источниками погашения дефицита.



— Если средства получены по межбюджетным трансфертам, то куда они могут быть направлены?



— Как правило, речь идет о целевом назначении. В основном это инвестиции, которые связаны с подготовкой к 300-летию Екатеринбурга и национальными проектами. В 2021 году мы участвовали в шести из них и, благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, получили средства на развитие города: строительство дорог и развязок, а также школ в Академическом и Солнечном, рекультивацию Широкореченского полигона.



Целевые назначения из вышестоящих бюджетов связаны с выполнением делегированных муниципалитету функций и полномочий. Самая крупная статья — сфера образования. Городские власти ответственны за содержание школ и детских садов в части хозяйственного обслуживания и организации горячего питания детей.



— Как определяется, сколько денег будет выделено по тому или иному направлению?



— По расходам бюджета предусмотрены нормативы, которые самостоятельно определяются в каждом субъекте РФ, исходя из полномочий муниципалитетов. Некоторые — по количеству жителей, некоторые — из натуральных показателей, характерных для всех муниципалитетов. Существуют направления, по которым предусмотрены заданные нормативы, например, благоустройство улиц, их площадь, как часто они убираются, сеть социальных учреждений (образования, культуры, спорта, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства и так далее), а также количество людей, проживающих на территории города и зарегистрированных в нем.



— Как выглядит работа специалистов, занимающихся формированием бюджета?



— Наши сотрудники, работая за компьютерами, ведут текущий учет деятельности и планируют бюджет на следующий год. Департамент финансов занимается планированием бюджета в зависимости от отдела, который курирует ту или иную сферу. Задача бюджетного отдела — сформировать сводную расходную часть бюджета, а отдела прогнозов и доходов — доходную. Они также проводят текущую работу, связанную с поступлением доходов, такой контроль проходит помесячно и поквартально. Это для нас и подтверждение, что мы правильно спрогнозировали, и подготовка к прогнозу следующего года.



По некоторым источникам может произойти падение, тогда мы должны разобраться, почему оно произошло и как этот процесс урегулировать. Какой-то налог пошел на убыль, какой-то растет, как, например, патентная система. Упрощенный налог растет медленнее, чем мы предполагали, но я понимаю, что для людей патент более удобен: пришел, заплатил сколько положено один раз и спокойно работаешь в течение года. Планируя цифры, мы сами постоянно работаем с прогнозами и вносим коррективы в случае необходимости.



Бюджет — это очень подвижный процесс, и в ходе его исполнения нам всегда видно, что получается, а где необходимо перераспределить ресурсы для более эффективного его исполнения.



— Как проходит процесс подготовки и планирования проекта бюджета?



— Бюджет города составляется на три года: на очередной финансовый год и плановый период — на два последующих года. Сейчас бюджет принят на три года: 2022 год и плановый период 2023 и 2024.



Таким образом определяется методика его формирования по доходам и расходам. Доходы определяются в числовых показателях отчислений. Сегодня мы собираем, условно говоря, 11 млрд подоходного налога, а сколько соберем в 2023 и 2024 годах? Вводится понятие индекса инфляции, планируется повышение заработной платы. Исходя из этого прогнозируется, что, например, в 2024 году цифра может составить 13 млрд.



— На какие этапы делится бюджетный процесс?



— Эта работа ведется весь календарный год. С сентября по декабрь готовится проект, который мы выносим на рассмотрение Екатеринбургской городской думы. Обсуждаем его в двух чтениях, а принимаем примерно 24-25 декабря. В феврале подводим итоги предыдущего года, готовим отчет, проводим публичные слушания, выносим на думу. Депутаты прорабатывают документ, смотрят, какие статьи исполнены, какие нет, и почему.



После — в мае-июне — вносятся предложения по корректировке документа, потому что в тот период, когда он формируется, еще не приняты областной и федеральный бюджеты. Но когда нам выделяются дополнительные средства из бюджетов всех уровней в виде межбюджетных трансфертов, мы должны отразить их в нашем бюджете. Обычно мы выходим на корректировку с отражением полученных федеральных средств и под эти поступления делаем новые расходные полномочия, приближая бюджет к реальной ситуации.



В августе-сентябре мы планируем формирование проекта бюджета на 2023 год, затем в ноябре будем работать над корректировкой под окончательные цифры 2022 года и вносить бюджет на 2023, 2024 и 2025 годы.



Текст и фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга