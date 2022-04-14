Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта 16 и 17 апреля

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Автомобильная парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта в ближайшие выходные, 16 и 17 апреля. В эти дни в центре пройдет ярмарка выходного дня, сообщает пресс-служба администрации города.
Парковка машин на площади будет запрещена с 00.00 субботы, 16 апреля, до 19.00 воскресенья, 17 апреля.
При этом организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на соседних улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.
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