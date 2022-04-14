Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта 16 и 17 апреля

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Автомобильная парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта в ближайшие выходные, 16 и 17 апреля. В эти дни в центре пройдет ярмарка выходного дня, сообщает пресс-служба администрации города. Парковка машин на площади будет запрещена с 00.00 субботы, 16 апреля, до 19.00 воскресенья, 17 апреля. При этом организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на соседних улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

Материалы по теме

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта 2 и 3 апреля

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Автомобильная парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта в ближайшие ...

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта 26 и 27 марта

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Автомобильная парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта 26 и 27 ...

В выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта автомобильная парковка

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. В Екатеринбурге 19 и 20 марта на площади 1905 года состоится традиционная ярмарка ...

В Екатеринбурге с 24 по 25 апреля закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для парковки автомобильного транспорта ...

В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года в связи с ...