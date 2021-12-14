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УБРиР обновит правила программы лояльности My life

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы лояльности My life, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«С 1 января для держателей карт My life, а также зарплатных карт улучшаются условия по начислению кешбэка и предоставляются промо-предложения. Кроме того, держатели карт My life получат более широкие возможности по снятию средств в чужих банкоматах», — говорится в сообщении.

В рамках действующей на постоянной основе программы лояльности клиентам при тратах по карте от 5 тыс. руб. будет начисляться 5% за онлайн-покупки (ранее предложение было временным), 5% — за оплату услуг ЖКХ, 1% — за все остальные траты.

«Держателям зарплатных карт, выпущенных на ПС «Мир», в дополнение к перечисленным категориям кешбэка — 10% за оплату проезда в общественном транспорте. Если у держателя несколько карт My life, то минимальная сумма, позволяющая получить вознаграждение, будет рассчитываться путем суммирования покупок по всем картам. Например, у клиента две карты My life. Сумма покупок по одной карте составляет 3,5 тыс. руб., по второй — 2 тыс. В сумме оборот по двум картам — 5,5 тыс. руб. Клиенту будет начислено вознаграждение в соответствии с программой лояльности. Максимальная сумма вознаграждения (суммарно по всем видам кешбэка) — 5 тыс. руб. в месяц на клиента, вне зависимости от количества выпущенных карт», — отмечают представители УБРиР.

Клиентам, впервые оформившим карту My life либо зарплатную карту после 1 января 2022 года, УБРиР предоставляет возможность получать бонусы вне зависимости от выполнения условий по минимальной сумме покупок: 1) получать все виды кешбэка. Промо-период начинается с даты первой покупки и длится два месяца; 2) без комиссии снимать до 100 тыс. руб. в день в чужих банкоматах. В этом случае промо-период начинается с даты получения карты. Срок действия промо-условий по снятию средств в чужих банкоматах составляет два месяца для карт My life и на весь срок действия банковской карты для зарплатных карт.

Также возможность получать кешбэк вне зависимости от выполнения условий по минимальной сумме покупок в течение промо-периода будет предоставлена держателям действующих карт My life, которые не совершали покупки последние три месяца.

«При ежемесячных тратах от 5 тыс. руб., владельцы карт My life смогут без комиссии снимать в чужих банкоматах до 100 тыс. руб. в день (1 млн руб. в месяц)», — добавили в пресс-службе УБРиР.

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