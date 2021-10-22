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ЦБ в седьмой раз подряд поднимет ключевую ставку

ЦБ в седьмой раз подряд поднимет ключевую ставкуВ пятницу, 17 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу Reuters, 23 из 28 опрошенных аналитиков ожидают повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.), до 8,5%. Еще пять экономистов прогнозируют рост на 75 б. п.

Большинство опрошенных УрБК финансовых аналитиков также ожидают новый раунд ужесточения монетарной политики в стране. Так, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая прогнозирует рост ставки до 8,5%.

«Данные по инфляции за ноябрь показали ее ускорение в годовом выражении до очередного максимума с 2016 года (8,4%), однако по отношению к предыдущему месяцу темпы инфляции замедлились с 1,11% до 0,96%. При этом отчасти здесь отразился скачок цен на услуги зарубежного туризма, что можно отнести к разовым факторам. Наиболее актуальные недельные данные указывают на замедление инфляции до менее 0,1% в неделю и менее 8,3% (год к году). Это дает возможность завершить год с инфляцией в районе 8,2-8,4% (в наиболее оптимистичном сценарии — 8-8,4%), возможно, пройдя пик в октябре-ноябре. Мы полагаем, что в наиболее вероятном сценарии ЦБ повысит 17 декабря ключевую ставку на 100 б. п., до 8,5%, менее вероятно ее повышение на 75 б. п.», — заявила О. Беленькая.

С этим мнением соглашается председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч, который отмечает, что ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт — до 8,5%.

«Сегодня более мягкие решения со стороны регулятора приведут к негативным последствиям на финансовых рынках и не помогут экономике. Особое внимание сейчас приковано к инфляции, так как именно данные по ней определят уровень ключевой ставки на ближайшие полтора месяца. Полагаясь на оценки экспертов и имеющиеся сведения, которые указывают на рост инфляции, ЦБ не может проводить мягкую политику и повысит ставку минимум до 8,5%. Мы допускаем, что в случае, например, резкого ухудшения новостного фона ключевая ставка может оказаться еще и выше», — уверен Г. Салыч.

Аналитики Райффайзенбанка также считают, что ЦБ из-за негативной ценовой статистики будет вынужден поднять ключевую ставку сразу на 100 б. п.

«На наш взгляд, регулятор будет принимать решение исходя из следующих факторов: (1) высокая фактическая инфляция, покинувшая прогнозный диапазон на конец 2021 года еще в октябре, (2) пиковые инфляционные ожидания и (3) усилившийся на фоне новой волны геополитической напряженности отток капитала. Мы считаем, что ЦБ поднимет ставку на 100 б. п. Замедление месячной инфляции и некоторая стабилизация годовых темпов на первой неделе декабря (до 8,3% год к году) вряд ли смогут сильно повлиять на это решение», — считают аналитики банка.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Андрей Шангараев оказался одним из немногих аналитиков, которые спрогнозировали рост ключевой ставки на 75 б. п. В пользу такого сценария эксперт приводит два аргумента. Первый — стабилизация темпов роста цен в России.

«В ноябре инфляция во многом ускорилась из-за повышения цен в туристическом секторе (плюс 55% год к году). Рост стоимости продуктов питания в прошлом месяце составил 10,8% (год к году), непродовольственных товаров — 8,3%. При этом оба показателя почти не изменились по сравнению с уровнем октября, что можно считать позитивным сигналом», — заявил А. Шангараев.

Также вчера стало известно, что инфляция в России с 7 по 13 декабря немного замедлилась, составив 0,06% после 0,07% в предыдущий недельный период. Это может удержать ЦБ от слишком резкого повышения ключевой ставки.

Второй аргумент — итоги заседания Федеральной резервной системы США. Отметим, что сегодня ночью американский регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений, в диапазоне 0-0,25%.

«После решения зарубежных регуляторов о сохранении своей текущей денежно-кредитной политики у российского появится больше пространства для маневра», — сообщил А. Шангараев.

Напомним, что в июле 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это была самая низкая стоимость заимствований в российской истории. После этого цикл смягчения денежно-кредитной политики в РФ завершился. Четыре заседания подряд ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых (в сентябре, октябре, декабре 2020 года, в феврале 2021 года). В марте 2021 года Банк России принял решение повысить ставку до 4,5%. Это произошло впервые с октября 2019 года. В апреле текущего года регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов, в июне — на 50 б. п., в июле — на 100 б. п., в сентябре — на 25 б. п., в октябре — еще на 75 б. п., до 7,5%. Главные причины ужесточения монетарной политики — резкий рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фото с сайта cbr.ru

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