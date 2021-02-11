В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
Главная задача новой структуры — рост турпотока на Средний Урал за счет улучшения качества туристической инфраструктуры и разработки новых турпродуктов, сообщает региональный департамент информполитики.
«Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 млн туристов ежегодно, в три раза больше чем сейчас», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Отметим, что ранее на Среднем Урале функционировал региональный центр развития туризма. Полномочия обновленной структуры планируется значительно расширить.
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