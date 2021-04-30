Екатеринбург стал пилотной площадкой для выработки универсальных решений по сохранению чистоты в урбанизированных пространствах

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Плохие погодные условия и особенности географического расположения позволили Екатеринбургу войти в число городов, которые изучали экологи с целью выработки универсальных решений для сохранения чистоты в урбанизированных пространствах. Об итогах исследований, которые повлияли на Стратегический план развития Екатеринбурга, сообщает пресс-служба администрации города.



Екатеринбург в 2017 году стал пилотной площадкой для отработки методики исследования механизмов образования грязи в городских пространствах. Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика А. Н. Заварицкого Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнев стал одним из тех, кто занимался изучением этой проблемы.



Итоги работы группы ученых, работавших над этой проблемой также в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тюмени, Челябинске и Мурманске, были опубликованы в статье «Изучение формирования и распространения загрязнений городской среды». О них Андриан Селезнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в рамках конгресса молодых ученых, который в эти дни проходит на площадке парка науки и искусства «Сириус».



Результатом этих исследований в Екатеринбурге стали изменения, внесенные в Стратегический план развития города. Часть из них уже реализована на практике, в том числе обустройство технических тротуаров, которые препятствуют попаданию пыли и грязи с газонов на проезжую часть, а значит, и распространению загрязнения транспортным потоком.



Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов при этом считает, что разработка научных основ управления городской окружающей средой является одной из важных составляющих формирования политики в сфере благоустройства.