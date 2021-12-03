Интернет-магазин из Челябинска заплатил 1 млн рублей штрафа за создание неравных конкурентных условий

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Интернет-магазин EXIST.RU (ООО «А+А Эксист Инфо») заплатил в федеральный бюджет штраф в 1 млн руб. за создание неравных конкурентных условий при реализации товара. Об этом сообщает челябинское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России.



По данным ведомства, компания предоставляла своим партнерам по лицензионным договорам (продавцам запчастей) программное обеспечение, с помощью которого можно было упростить технологический процесс работы и обеспечить узнаваемость с помощью сайта EXIST.RU.



«Непосредственную реализацию товаров покупателям с использованием сайта EXIST.RU осуществляют продавцы — юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми у ООО «А+А Эксист-Инфо» заключены лицензионные договоры о предоставлении права использования вышеуказанных товарного знака и программного обеспечения», — говорится в сообщении.



При в этом в лицензионном договоре значилось, что пока он действует либо в течение года после его расторжения запрещено заключать другие контракты на аналогичные услуги посредством интернет-ресурсов с любыми лицами.



Помимо этого, партнерам запрещалось самостоятельно заниматься конкурирующей деятельностью на рынке розничной продажи автомобильных запчастей, в том числе вести дистанционную торговлю через интернет-сайты.



О наличии подобных нарушений заявил индивидуальный предприниматель, обратившийся в челябинское УФАС. В отношении него ранее поступила претензия от ООО «А+А Эксист-Инфо» за то, что тот начал самостоятельно торговать запчастями через интернет-площадку.



По итогам расследования дела организация устранила выявленные нарушения антимонопольного законодательства.



«Согласно части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции признается и запрещается координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которая приводит (может привести) к сокращению или прекращению производства товаров; к отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками)», — напомнили в УФАС.