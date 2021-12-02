Компания «Россети ФСК ЕЭС» на подготовку к осенне-зимнему сезону в ЯНАО направила 379 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» на 100% завершила подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) магистральных электрических сетей Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживает 547 тыс. человек. Объем финансирования увеличился на 30 млн руб. по сравнению с прошлым годом и составил 379 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
В рамках подготовки к зимнему периоду энергетики обновили более 60 км грозотроса на трех линиях электропередачи 220 кВ «Уренгой – Оленья» 1,2 цепь, «Уренгой – Пангоды». Проведена замена почти 7 тысяч изоляторов и 11 вводов на трех единицах оборудования.
В рамках подготовки к ОЗП на всех 17 подстанциях 220-500 кВ ЯНАО проведен ремонт силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов. Выполнена диагностика и требуемый ремонт всех 44 линий электропередачи, в том числе расположенных за северным полярным кругом.
Выполнен сезонный слив конденсата с баков масляных выключателей, регулировка уровня масла и ревизия воздухоосушительных фильтров маслонаполненного оборудования, проведена проверка состояния и ревизия шкафов наружной установки, приводов коммутационных аппаратов и устройств регулирования под нагрузкой силовых трансформаторов, автотрансформаторов в части их герметичности и работоспособности электрообогрева.
Аварийный запас укомплектован на 100% на случай восстановительных работ. Сформировано 37 бригад, куда вошли 365 человек и 198 единиц спецтехники. Особое внимание уделено подготовке систем автономного подогрева двигателей, которые позволяют эксплуатировать технику даже при температуре более 50 градусов ниже нуля.
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