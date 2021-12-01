Директор УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафована на 25 тыс. рублей за поздний ответ на запрос

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Директор ООО «УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге Елена Бурская оштрафована на 25 тыс. руб. за то, что обслуживающая организация ответила на запрос жительницы более чем через месяц. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По данным ведомства, женщина, проживающая на улице Бакинских Комиссаров, обратилась в свою управляющую компанию ЖК «Адмиральский» с заявлением об аннулировании задолженности за электроэнергию. Бумаги были приняты 20 февраля, но ответ по электронной почте пришел только 1 апреля.



«Срок для ответа на запрос собственника по ряду вопросов составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией соответствующего обращения», — пояснили в пресс-службе.



В связи с этим клиентка обратилась в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В итоге в отношении Е. Бурской был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении штрафа в 25 тыс. руб. Кировский районный суд Екатеринбурга оставил это решение без изменений. Попытка ответчицы оспорить приговор в Свердловском областном суде также была безуспешной.