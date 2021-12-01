УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
01.12.2021

Директор УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафована на 25 тыс. рублей за поздний ответ на запрос

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Директор ООО «УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге Елена Бурская оштрафована на 25 тыс. руб. за то, что обслуживающая организация ответила на запрос жительницы более чем через месяц. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По данным ведомства, женщина, проживающая на улице Бакинских Комиссаров, обратилась в свою управляющую компанию ЖК «Адмиральский» с заявлением об аннулировании задолженности за электроэнергию. Бумаги были приняты 20 февраля, но ответ по электронной почте пришел только 1 апреля.

«Срок для ответа на запрос собственника по ряду вопросов составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией соответствующего обращения», — пояснили в пресс-службе.

В связи с этим клиентка обратилась в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В итоге в отношении Е. Бурской был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении штрафа в 25 тыс. руб. Кировский районный суд Екатеринбурга оставил это решение без изменений. Попытка ответчицы оспорить приговор в Свердловском областном суде также была безуспешной.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.11.2021 В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 150 тыс. рублей за слишком частые уведомления об уплате просроченной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. В Екатеринбурге судебные приставы наказали юридическое лицо за частые почтовые ...

21.09.2021 Микрокредитная организация «Поколение» в Екатеринбурге оштрафована на 200 тыс. рублей за угрозы клиентке

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Микрокредитная организация в Екатеринбурге оштрафована за угрозы клиентке. Об этом ...

06.09.2021 В Екатеринбурге сеть «Связной» оштрафована на 150 тыс. рублей за навязывание дополнительных услуг покупателю

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Екатеринбурге ООО «Связной» оштрафован на 150 тыс. руб. за продажу дополнительных ...

04.06.2018 Суд в Екатеринбурге оштрафовал компанию «Финотдел» на 150 тыс. рублей за незаконные звонки должнику

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал АО «Финотдел» на 150 тыс. руб. за ...

14.03.2018 Суд в Екатеринбурге взыскал с «НТК Интурист» более 60 тыс. рублей за отказ возвращать деньги туристу

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. С ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» по решению суда взыскано более 60 ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18