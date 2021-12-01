На Средний Урал поступила партия из 162 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В Свердловскую область доставили партию из 162 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщает губернатор региона Евгений Куйвашев.
«В Свердловскую область поступила самая крупная партия «Спутника Лайт»: 162 000 доз доставлены на склад «Фармации» и будут распределены по региону», — написал Е. Куйвашев.
Также он отметил, что за все время в область поступило более 2,5 млн доз различной вакцины от коронавируса.
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