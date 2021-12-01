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01.12.2021

В Свердловской области за ноябрь составили более 4,4 тыс. протоколов за нарушения противоэпидемического режима

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. За ноябрь 2021 года в Свердловской области состоялся 61 тыс. 271 межведомственный рейд по проверке соблюдения правил эпидемиологической безопасности на объектах потребительского рынка и 14,4 тыс. — в общественном транспорте. За это время было составлено 4 тыс. 460 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 1 тыс. 131 — в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики.

Напомним, работа по проверке соблюдения противоэпидемического режима ведется в усиленном формате с 30 октября. Ежедневно более 300 межведомственных контрольных групп проводит проверочные рейды. В том числе проверяется соблюдение масочного режима и допуска в общественные места по QR-кодам о вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.

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