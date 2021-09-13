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Вчера, 15:23

«Мосинжпроект» поможет в создании наземного метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал договор о сотрудничестве с АО «Мосинжпроект». Столичная компания поможет городу в комплексном развитии транспортной инфраструктуры. В том числе в строительстве наземного метро в уральской столице, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что, согласно проекту, вокруг Екатеринбурга будет создана кольцевая железная дорога, к которой из районов протянутся радиальные линии. Новый вид транспорта должен связать между собой отдаленные районы и развить сеть городского общественного транспорта.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является ведущим оператором и участником ключевых инфраструктурных программ Москвы. В том числе он работает с расширением улично-дорожной сети города и над проектированием пересадочных узлов. Кроме того, столичная компания обслуживает строительство новых линий и станций метро в Москве.

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