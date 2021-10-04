В Екатеринбурге стартует международный форум 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Международный форум 100+ TechnoBuild стартовал сегодня в Екатеринбурге. Главная тема 100+ TechnoBuild в нынешнем году — «Диалог регионов», сообщает администрация города Екатеринбурга.



Все мероприятия в рамках 100+ TechnoBuild будут проходить в столице Урала в течение трех дней. По традиции для проведения масштабного форума с участием крупнейших архитектурных бюро и известных урбанистов России отдана площадка МВЦ «Екатеринбург-Экспо».



Организаторы мероприятия предполагают, что аудитория мероприятия составит примерно 10 тыс. человек, внимание которых будет отдано более чем 150 секциям деловой программы. Главное нововведение этого года — церемония награждения архитектурно-инженерной премии 100+ Awards.



Для гостей 100+ TechnoBuild открыта выставка площадью 30 тыс. кв. м. Здесь можно выделить несколько основных направлений: современные строительные технологии, строительные материалы, архитектура и девелопмент, а также кластер благоустройства с настоящим парком и фонтаном.



Одним из самых ожидаемых событий международного строительного форума станет презентация концепций общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда.



Кроме того, в рамках форума состоится конференция «Техническое регулирование в строительстве», где с докладами выступят представители федеральных министерств и ведомств, руководители девелоперских ассоциаций.



В связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, некоторые гости форума будут принимать участие в мероприятиях в формате онлайн. Это коснется в основном зарубежных представителей. Полный список приглашенных спикеров и деловая программа опубликованы на официальном сайте мероприятия.