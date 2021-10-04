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04.10.2021

Двое жителей Краснотурьинска приговорены к обязательным работам за кражу металлоконструкций «Россети ФСК ЕЭС»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Двое жителей Краснотурьинска приговорены к 300 часам обязательных работ за хищение металлоконструкций с высоковольтных линий «Россети ФСК ЕЭС», находящихся в лесном массиве рядом с п. Прибрежный, сообщается на сайте городского суда.

Фигуранты дела действовали по следующей схеме: они подходили к высоковольтной линии, с помощью инструментов срезали металлоконструкции с опоры. Таким образом мужчины украли уголки, болты, гайки, шайбы с четырех опор. Похищенным они распоряжались «по своему усмотрению», говорится в материалах дела.

На судебном заседании обвиняемые признали свою вину. Помимо обязательных работ, они также должны возместить энергетической компании 138 тыс. 053 руб. 08 коп. за причиненный ущерб.

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