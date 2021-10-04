УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. За I полугодие 2021 года почти полмиллиона жителей Свердловской области открыли брокерские счета. Об этом сообщил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
«Однако в погоне за быстрой прибылью новички часто стремятся самостоятельно приобретать рисковые активы. Для защиты неопытных инвесторов от финансовых потерь с 1 октября 2021 года введено обязательное тестирование перед приобретением сложных инвестиционных продуктов», — цитирует Рустэма Марданова пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Росту финансовой грамотности посвящены мероприятия Международной недели инвесторов, которая стартовала в России 4 октября. Ее ключевые темы: онлайн-инвестирование, распознавание мошеннических схем, устойчивое финансирование и цифровые активы.
Поскольку неделя инвесторов проходит в электронном формате, то поучаствовать в ней может любой желающий, независимо от места проживания и возраста. Например, с 4 октября стартует серия вебинаров «Грамотный инвестор», а 6 октября пройдет первый инвест-митап Банка России «Что нужно начинающему инвестору?».
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