Тестирование не спасет инвесторов от убытков

С 1 октября все неквалифицированные инвесторы в РФ, которые планируют впервые вложить деньги в определенные финансовые инструменты, должны будут пройти специальное тестирование. Инициатива подготовлена Банком России, чтобы защитить начинающих участников фондового рынка от убытков.







Тестирование проводят сами брокеры на своих сайтах или в мобильных приложениях. Тест по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания и три — на самооценку инвестора. Для доступа к финансовому инструменту инвестору нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса в блоке «знания».



Для неквалифицированных инвесторов тестирование проводится при совершении необеспеченных маржинальных сделок, а также при торговле на срочном рынке (фьючерсы и опционы), акциями иностранных компаний, которые не входят в признаваемые ЦБ индексы, структурными, рискованными и инвестиционными облигациями, иностранными ETF, закрытыми ПИФами и при сделках репо.



Очевидно, что введение новых правил для «неквалов» — шаг в правильном направлении. Однако есть большие сомнения, что тестирование поможет в решении проблемы низкой финансовой грамотности начинающих инвесторов.



Во-первых, подавляющее число участников фондового рынка не пользуются сложными финансовыми инструментами. Они смогут без всякого тестирования приобретать акции известных отечественных и иностранных компаний, консервативные и среднерискованые облигации, ETF фонды, ПИФы и многое другое. Большинство перечисленных инструментов также несут в себе серьезные риски и часто приносят инвесторам большие убытки.



Если говорить о блоках, которые включили в тестирование, то можно выделить два относительно популярных финансовых инструмента у физлиц — это маржинальная торговля и «раскрученные» иностранные акции, которые не входят в крупные индексы (например, Virgin Galactic, TAL Education). Все остальные блоки пользуются крайне низким спросом у частных инвесторов.



Во-вторых, есть серьезные вопросы к организации самого тестирования. Дело в том, что от ответов на вопросы освободили инвесторов, которые до 1 октября уже пользовались этими финансовыми инструментами. К примеру, если ранее участник фондового рынка уже открывал маржинальные позиции, то сейчас ему не нужно проходить тест для совершения аналогичных сделок. Этот пункт «отрезает» от тестирования львиную часть начинающих инвесторов.



Также важно отметить, что проходить тест можно неограниченное число раз. Вопросы повторяются. Их можно без особого труда запомнить. В крайнем случае участник может легко найти все правильные ответы теста для неквалифицированных инвесторов в интернете. Некоторые сайты их уже опубликовали (якобы с целью ознакомления, на какие вопросы инвестор ответил правильно, а на какие нет).



К качеству самих вопросов также есть претензии. Они кажутся слишком легкими и больше подходят для школьной программы. Условно говоря, у инвесторов спрашивают самые элементарные вещи (Возместит ли государство убытки при торговле акциями? Что такое опцион? Нужно ли платить брокеру за предоставление кредитного плеча?). Вряд ли это как-то поможет отсеять малограмотных инвесторов.



В этой ситуации роль тестирования не совсем понятна. Если инвестор вообще не имеет никакого представления о том или ином финансовом инструменте, но при этом им пользуется, есть большие сомнения в его умственных способностях. А если у «неквала» есть базовые знания, то не очень понятно, как именно ему поможет тест с простыми вопросами. На каком этапе он должен отказаться от совершения сделки в пользу более низкорисковых инструментов? Во время просмотра правильных ответов в интернете?



Очевидно, что сама по себе идея тестирования неквалифицированных инвесторов является правильной и полезной. Однако подход к реализации этой инициативы должен быть более жестким и прагматичным.