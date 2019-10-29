О проблемах с массовым привлечением иностранных рабочих заявили 16% российских застройщиков

УрБК, Москва, 30.09.2021. 16% опрошенных застройщиков в России заявили о проблемах с массовым привлечением иностранной рабочей силы. Об этом говорится в исследовании госкомпании «ДОМ.РФ».
Большинство девелоперов (56%) легко закрывают вакансии в течение одного-трех месяцев. 16% компаний успевают находить необходимые кадры в течение одного месяца. 26% застройщиков ищут сотрудников более трех месяцев.
В исследовании также говорится, что 60% российских девелоперов в высокой степени обеспечены всеми необходимыми специалистами.
УрБК, Москва, 29.10.2019. Компания Брусника вошла в топ-5 рейтинга самых надежных российских застройщиков по версии ...15.10.2019 Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов в трех российских регионах
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Компания Брусника возглавила рейтинг девелоперских проектов сразу в трех российских ...02.06.2017 Почти 85% российских девелоперов не смогут заниматься долевым строительством
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2017. 84,5% российских девелоперов не соответствуют новым законодательным требованиям, ...20.12.2016 95% свердловских застройщиков не прошли проверку тайного покупателя
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. 95% застройщиков из Екатеринбурга не прошли проверку тайного покупателя. В исследовании ...02.10.2013 Минрегион будет вести учет недобросовестных застройщиков земель Фонда РЖС
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2013. Минрегион РФ будет вести реестр недобросовестных застройщиков, которые нарушили условия ...