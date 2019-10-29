О проблемах с массовым привлечением иностранных рабочих заявили 16% российских застройщиков

УрБК, Москва, 30.09.2021. 16% опрошенных застройщиков в России заявили о проблемах с массовым привлечением иностранной рабочей силы. Об этом говорится в исследовании госкомпании «ДОМ.РФ».



Большинство девелоперов (56%) легко закрывают вакансии в течение одного-трех месяцев. 16% компаний успевают находить необходимые кадры в течение одного месяца. 26% застройщиков ищут сотрудников более трех месяцев.



В исследовании также говорится, что 60% российских девелоперов в высокой степени обеспечены всеми необходимыми специалистами.