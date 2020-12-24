По требованию прокуратуры Камышлова строительная компания «Дорога» выплатила задолженность по зарплате в размере 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Межрайонная прокуратура Камышлова через суд обязала ООО «Инвестиционно-строительная компания «Дорога» закрыть задолженность по зарплате перед работниками предприятия. Долг в размере более 1,3 млн руб. образовался в августе 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Межрайонная прокуратура Камышлова инициировала проверку следования трудовому законодательству на предприятии, которое занимается содержанием камышловской улично-дорожной сети. В ходе проверки работы ООО «Инвестиционно-строительная компания «Дорога» выяснилось, что за август текущего года предприятие задолжало своим сотрудникам более 1,3 млн руб.



По итогам выявленных нарушений в судебный участок № 2 Камышловского судебного района прокуратура направила в суд 181 заявление в пользу всех сотрудников предприятия о выдаче судебных приказов для взыскания задолженности по зарплате. Директору ООО «Инвестиционно-строительная компания «Дорога» вынесено представление об устранении нарушений, а также постановление о возбуждении дела по факту правонарушения по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».



В результате мер, принятых межрайонной прокуратурой Камышлова, задолженность в размере 1,3 млн руб. по зарплате перед работниками предприятия погашена полностью.