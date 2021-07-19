УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:23

«Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование подстанции 220 кВ «Эмтор» в Югре

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили установку нового выключателя 110 кВ на подстанции 220 кВ «Эмтор», которая находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Это должно способствовать повышению надежности функционирования энергообъекта, питающего нижневартовских потребителей, включая инфраструктуру нефтегазодобычи НК «Роснефть», сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

«Выключатели — это основное коммутационное оборудование. Если возникнет короткое замыкание, они прервут ток, чтобы не допустить распространение аварии. Новое оборудование обладает более низкими затратами на техническое обслуживание и ремонт. Срок службы элегазового выключателя составляет минимум 30 лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день работы по замене выключателей проходят еще на двух подстанциях ХМАО — 500 кВ «Сомкино» и «Магистральная». До конца года планируется заменить 10 единиц данного оборудования.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2021 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали монтаж микропроцессорных защит на подстанциях Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начали монтаж современных ...

26.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на центре питания Когалымского энергорайона ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на центре питания севера ...

03.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на подстанции «Ленинская» в ХМАО-Югре

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ «Ленинская» ...

05.11.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют коммутационное оборудование на двух подстанциях ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизирует оборудование на двух ...

26.10.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование подстанции 500 кВ «Кустовая» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали защиту силового оборудования на питающем центре ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (692)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18