«Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование подстанции 220 кВ «Эмтор» в Югре

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили установку нового выключателя 110 кВ на подстанции 220 кВ «Эмтор», которая находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.



Это должно способствовать повышению надежности функционирования энергообъекта, питающего нижневартовских потребителей, включая инфраструктуру нефтегазодобычи НК «Роснефть», сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



«Выключатели — это основное коммутационное оборудование. Если возникнет короткое замыкание, они прервут ток, чтобы не допустить распространение аварии. Новое оборудование обладает более низкими затратами на техническое обслуживание и ремонт. Срок службы элегазового выключателя составляет минимум 30 лет», — говорится в сообщении.



На сегодняшний день работы по замене выключателей проходят еще на двух подстанциях ХМАО — 500 кВ «Сомкино» и «Магистральная». До конца года планируется заменить 10 единиц данного оборудования.