Фондовый рынок вместо казино

В Свердловской области продолжается инвестиционный бум. На конец I полугодия 2021 года почти 480 тыс. жителей Свердловской области имеют брокерские счета. Из них 62% остаются пустыми, на остальные 38% заведены денежные средства. В среднем на одном фондированном брокерском счете свердловчан числится 971 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.







Уровень проникновения брокерских услуг непрерывно растет. В среднем 115 человек из каждой тысячи населения являются владельцами счета у брокера или в управляющей компании. Совокупная стоимость активов жителей Среднего Урала на фондовом рынке уже превысила 200 млрд руб.



Впрочем, далеко не все свердловчане умеют грамотно пользоваться этим финансовым инструментом. Многие уральцы полностью теряют все инвестированные средства. Это происходит из-за низкой финансовой грамотности и серьезных ошибок.



Самая распространенная проблема — торговля с использованием кредитного плеча. Такую услугу предоставляют все крупные российские брокеры. Заемные деньги позволяют увеличить доходность сделок, но и риски при этом также растут. В такой ситуации фондовый рынок превращается в казино. Условно говоря, владелец брокерского счета покупает какую-нибудь акцию и увеличивает ставки в пять-шесть раз. В большинстве случаев такая стратегия приводит к потере всего депозита. Для этого достаточно, чтобы стоимость акции снизилась всего на несколько десятков процентов.



Можно привести в пример ситуацию вокруг компании Virgin Galactic, которая в середине июля 2021 года совершила первый суборбитальный космический полет с пассажирами на борту. Многие российские инвесторы были уверены, что после этого события акции компании взлетят вверх. По данным ЦБ, к концу июня частные инвесторы из РФ вложили в Virgin Galactic почти 600 млн долл. США



«Акции компании достаточно долго росли. В мае Virgin Galactic совершила испытательный полет. В июне американские власти разрешили компании полеты в космос с пассажирами на борту. На 11 июля был назначен новый полет с участием основателя Virgin, миллиардера Ричарда Брэнсона. В ожидании этого события я купил акции с плечами. Тогда у меня была абсолютная уверенность, что такое важное событие станет мощным триггером роста ценных бумаг. Однако на следующий день после полета акции Virgin Galactic рухнули на 25% из-за новости о допэмиссии. После этого я получил Margin Call (сигнал брокера, извещающий о том, что на депозите инвестора или уже закончились, или очень скоро закончатся деньги — прим. ред.)», — рассказал УрБК инвестор из Екатеринбурга.



Очевидно, что многие владельцы брокерских счетов не диверсифицируют свои вложения. Часто они вкладывают все средства в покупку одной акции. Это является грубым нарушением всех существующих правил инвестирования. Эксперты рекомендуют диверсифицировать акции по странам, отраслям и видам активов.



Еще одна серьезная проблема — повторение сделок непрофессиональных аналитиков. После начала инвестиционного бума в сети появилось огромное количество различных Telegram -каналов, блогов на Reddit, в соцсети «Пульс», которые дают некачественные торговые рекомендации и сигналы. Бывают ситуации, когда авторы каналов намеренно разгоняют стоимость какой-либо акции и просят всех читателей присоединиться к этому движению.



Важно отметить, что профессиональные эксперты по фондовому рынку тоже часто ошибаются в своих прогнозах. Поэтому инвесторам необходимо научиться ориентироваться в огромном потоке информации и формировать собственное мнение о текущей ситуации на рынке.



Достаточно распространенной ошибкой также является попытка поймать «падающие ножи» — купить акции, которые в последнее время резко подешевели.



«Несколько месяцев назад принял решение купить акции китайских компаний из сектора электронной коммерции — Alibaba, Vipshop, Baozun. С начала года они подешевели в два-три раза из-за новых требований властей Китая. Была надежда на отскок. Однако в августе-сентябре акции этих компаний упали еще сильнее. В результате портфель показал серьезную просадку», — заявил УрБК другой инвестор из Екатеринбурга.



Также многие игроки достаточно часто покупают «хайповые» акции. Цена таких ценных бумаг определяется не фундаментальными показателями, а уровнем спекулятивного «ажиотажа», вызванного развитием модных тенденций, освещением в прессе, слухами и даже широко разрекламированным IPO. Инвестирование в такие активы сопряжено с повышенным риском.



В целом можно сказать, что уровень финансовой грамотности россиян, которые выходят на фондовых рынок, остается невысоким. Однако есть надежда, что ситуация постепенно будет меняться в лучшую сторону по мере того, как большинство молодых инвесторов получат необходимый опыт. Сейчас и сами брокеры, и Банк России прикладывают немало усилий для повышения финансовой грамотности граждан, которые торгуют на фондовом рынке.