В Свердловской области выявлено 518 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 518 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 сентября 2021 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 137 тыс. 881 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 40 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 206. За сутки из больниц выписано 452 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 127 тыс. 078 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 21 тыс. 559 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 464 тыс. 708 человек. За сутки зафиксировано 852 летальных случая (всего 205 тыс. 531), выздоровели 17 тыс. 368 человек (всего 6 млн 635 тыс. 485).
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