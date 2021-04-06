В Екатеринбурге эпидпорог по заболеваниям ОРВИ превышен на 58%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области с 20 по 26 сентября зарегистрирован 46 тыс. 451 случай ОРВИ. Это на 64,9% превышает уровень эпидпорога и на 2% — показатель прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 23 тыс. 485 случаев заболевания ОРВИ. Это на 58% выше уровня эпидпорога и находится на уровне прошлой недели (0,4%).
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ муниципальными образованиями (уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны ЗАТО Свободный, а также городские округа Полевской, Тугулымский и Верхний Тагил.
Отмечается, что чаще всего (55%) ОРВИ заражаются дети до 17 лет. При этом максимальный уровень заболеваемости фиксируется среди детей до двух лет.
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