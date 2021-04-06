В Екатеринбурге эпидпорог по заболеваниям ОРВИ превышен на 58%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области с 29 марта по 4 апреля этого года зарегистрировано 26 тыс. 220 ...

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале опустилась ниже уровня эпидпорога на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 марта 2021 года зарегистрировано 26 тыс. ...

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля зарегистрировано 22 тыс. 408 ...

На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...