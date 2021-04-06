УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:42

В Екатеринбурге эпидпорог по заболеваниям ОРВИ превышен на 58%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области с 20 по 26 сентября зарегистрирован 46 тыс. 451 случай ОРВИ. Это на 64,9% превышает уровень эпидпорога и на 2% — показатель прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 23 тыс. 485 случаев заболевания ОРВИ. Это на 58% выше уровня эпидпорога и находится на уровне прошлой недели (0,4%).

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ муниципальными образованиями (уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны ЗАТО Свободный, а также городские округа Полевской, Тугулымский и Верхний Тагил.

Отмечается, что чаще всего (55%) ОРВИ заражаются дети до 17 лет. При этом максимальный уровень заболеваемости фиксируется среди детей до двух лет.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2021 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале опустилась ниже уровня эпидпорога на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области с 29 марта по 4 апреля этого года зарегистрировано 26 тыс. 220 ...

31.03.2021 В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 марта 2021 года зарегистрировано 26 тыс. ...

03.03.2021 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля зарегистрировано 22 тыс. 408 ...

10.02.2021 На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

13.01.2021 Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18