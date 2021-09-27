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27.09.2021

Несколько руководителей разного уровня ММК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Газета «Коммерсантъ» в 22-й раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». По сообщению управления информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рейтинге уже традиционно заняли места несколько ведущих управленцев предприятия.

На протяжении более чем двух десятков лет рейтинг выдающихся руководителей и топ-менеджеров российского бизнеса ИД «Коммерсантъ» составляет вместе с Ассоциацией менеджеров. Список из тысячи имен формируется по принципу «лучшие выбирают лучших»: победители прошлого года с помощью голосования выбирают тех коллег, которые станут героями свежего рейтинга.

В этом году Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК», снова попал в список «бизнес-лидеров», где представлены владельцы и ведущие держатели акций значимых для экономики РФ компаний. Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК», также заслуженно занял место в топе рейтинга высших руководителей предприятий металлургической и горнорудной промышленности.

Также в рейтинг вошли и представители руководства различных подразделений группы предприятий ММК. В составе лучших финансовых директоров — Андрей Еремин, директор по экономике, в списке лучших директоров по маркетингу — Сергей Ушаков, заместитель генерального директора по продажам.

Также в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» заняли заслуженное место Владимир Руга, заместитель генерального директора по общественным и корпоративным связям, Александр Шибалкин, советник по внешним коммуникациям дирекции ММК, Олег Кийков, директор по персоналу, и Сергей Ненашев, директор по стратегии и развитию.

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